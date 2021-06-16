Во Франции вакцинированы более 25% граждан

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Во Франции от коронавируса привиты более 25 процентов населения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

"Полная вакцинация проведена в отношении 16 953 092 человек", – сказано в сообщении. В ведомстве уточнили, что в зависимости от препарата речь идет об одной или двух дозах.

Уточняется, что во Франции также снижается количество пациентов в госпиталях и число новых случаев заражения.

анее стало известно, что сертификаты о вакцинации начнут действовать на всей территории ЕС с 1 июля. Такое заявление сделала министр здравоохранения Испании Каролина Дариас.

В качестве предварительного срока, когда в Евросоюзе заработает система сертификатов о вакцинации от COVID-19, назывался июнь. С документом путешествовать смогут те, кто уже переболел либо вакцинировался или же здоров и имеет отрицательный тест.

