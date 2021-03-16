Власти Исландии заявили, что разрешат свободный въезд в страну всем вакцинированным

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Всем вакцинированным от коронавируса туристам будет разрешен въезд в Исландию. Речь идет о вакцинах, сертифицированных Европейским медицинским агентством, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Уточняется, что пограничный режим начнет действовать с 18 марта. Также путешественник может предоставить документы, в которых подтверждается, что он уже перенес инфекцию. Они должны быть оформлены в соответствии с требованиями эпидемиологической службы страны.

В Исландии на данный момент изолированы 30 человек с коронавирусом, еще 24 находятся на карантине.

Ранее сообщалось, что свободный въезд туристов в Турцию станет возможен, когда будет наблюдаться устойчивое снижение числа случаев коронавирусной инфекции.