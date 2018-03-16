Юная жительница Китая потолстела ради спасения жизни отца

16 марта 2018, 09:48
Фото: ТАСС/Zuma/Zheng Kaifu
Юная жительница Китая начала набирать вес, чтобы спасти своего смертельно больного отца, сообщает "Вечерняя Москва".
Два года назад у мужчины обнаружили острый миелоидный лейкоз. На его лечение семья потратила около 200 тысяч юаней, однако состояние мужчины не улучшилось. В начале 2018 года выяснилось, что единственный способ вылечить его – это пересадка костного мозга.
Родители мужчины не подошли в качестве доноров из-за возраста, а родная сестра была не совместима с ним. Для проведения операции оставалась только 11-летняя дочь Чжэньчжэнь, однако из-за недостатка массы тела – а весила она всего 29 килограмм – врачи отказались от пересадки.
Чтобы спасти жизнь отца девочка начала много есть, за месяц ей удалось набрать 4,5 килограмма. Это дало врачам возможность начать подготовку к операции.
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