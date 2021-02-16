Эксперт прокомментировал смерть пациента в Греции после прививки от коронавируса

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Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев прокомментировал Москве 24 смерть греческого пациента после вакцинации против COVID-19.

Ранее в одной из больниц в Греции 85-летний мужчина умер спустя восемь минут после прививки от коронавируса. Известно, что он неожиданно упал в приемной. Врачи попытались оказать пациенту помощь, однако спасти его не удалось. По предварительным данным, смерть имела внезапный характер и совпала с вакцинацией случайно. Для более точного определения причин случившегося проведут судебно-медицинскую экспертизу.

По словам Скулачева, для людей в возрасте за 80, чье здоровье уже ослаблено старостью, любая нестандартная ситуация может вызвать сильный стресс.

"Может быть такое состояние, что просто до человека дотронешься – и он уже умрет. А тут появление незнакомых людей в белых халатах, шприц – все это серьезный стресс. И если здоровье человека очень ослаблено такой экстремальной старостью, то, вероятно, это просто послужило последней каплей, стрессовым состоянием, которое пациент не смог пережить", – сказал эксперт.





Максим Скулачев вирусолог Если бы ему вкололи физраствор, то, возможно, исход был бы такой же. Есть банальные вещи: очень многие люди боятся уколов. Если человек находится на грани между жизнью и смертью уже от старости, получается, может быть просто даже смерть от испуга.

Вместе с тем специалист подчеркнул, что пожилые люди находятся в группе риска и им необходимо прививаться, но с соблюдением ряда правил.

"Лучше всего идти на прививку в сопровождении кого-то. Перед вакцинацией нужно поговорить с терапевтом, а после укола в течение получаса подождать и остаться в медучреждении или где-то, где рядом есть врач", – объяснил Скулачев.

Он добавил, что все эти меры важно соблюдать, поскольку в редких случаях возможны острые аллергические реакции. "Они развиваются в минутной шкале, поэтому если за полчаса все хорошо, то этих пациентов уже отпускают домой и дальше все, скорее всего, будет хорошо", – подытожил собеседник Москвы 24.

Ранее применение двух вариантов вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета в экстренных ситуациях одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Препараты теперь можно использовать в рамках международной программы COVAX по распределению вакцин в мире.