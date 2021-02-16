Эксперт прокомментировал смерть пациента в Греции после прививки от коронавируса

14:02
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев прокомментировал Москве 24 смерть греческого пациента после вакцинации против COVID-19.
Ранее в одной из больниц в Греции 85-летний мужчина умер спустя восемь минут после прививки от коронавируса. Известно, что он неожиданно упал в приемной. Врачи попытались оказать пациенту помощь, однако спасти его не удалось. По предварительным данным, смерть имела внезапный характер и совпала с вакцинацией случайно. Для более точного определения причин случившегося проведут судебно-медицинскую экспертизу.
По словам Скулачева, для людей в возрасте за 80, чье здоровье уже ослаблено старостью, любая нестандартная ситуация может вызвать сильный стресс.
"Может быть такое состояние, что просто до человека дотронешься – и он уже умрет. А тут появление незнакомых людей в белых халатах, шприц – все это серьезный стресс. И если здоровье человека очень ослаблено такой экстремальной старостью, то, вероятно, это просто послужило последней каплей, стрессовым состоянием, которое пациент не смог пережить", – сказал эксперт.
Вместе с тем специалист подчеркнул, что пожилые люди находятся в группе риска и им необходимо прививаться, но с соблюдением ряда правил.
"Лучше всего идти на прививку в сопровождении кого-то. Перед вакцинацией нужно поговорить с терапевтом, а после укола в течение получаса подождать и остаться в медучреждении или где-то, где рядом есть врач", – объяснил Скулачев.
Он добавил, что все эти меры важно соблюдать, поскольку в редких случаях возможны острые аллергические реакции. "Они развиваются в минутной шкале, поэтому если за полчаса все хорошо, то этих пациентов уже отпускают домой и дальше все, скорее всего, будет хорошо", – подытожил собеседник Москвы 24.
Ранее применение двух вариантов вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета в экстренных ситуациях одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Препараты теперь можно использовать в рамках международной программы COVAX по распределению вакцин в мире.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: