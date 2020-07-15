Испанский остров Тенерифе остался без электричества

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Жители испанского острова Тенерифе остались без электроэнергии. О проблемах с подачей электричества рассказала экстренная служба "112" Канарских островов, передает "Газета.ру".

По данным ведомства, коммунальные службы работают над возобновлением подачи света. Как уточнили в организации Red Eléctrica, сбой случился в 9:43 по местному времени.

Согласно последним сведениям, восстановлено 20% энергоснабжения на Тенерифе. Причина отключения электричества в настоящий момент не называется.

Ранее говорилось, что поврежденные ураганом электросети в Московской области восстановили. За два дня службы устранили 911 обрывов линий электропередачи.

Кроме того, в Иркутске прекратилась подача электроэнергии из-за грозы. В регионе за ночь выпало более 20 миллиметров осадков.