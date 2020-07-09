Поврежденные ураганом электросети в Московской области восстановили

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Энергетикам организации "Россети Московский регион" удалось восстановить электрическое оборудование, поврежденное ураганом на территории области. Об этом рассказали представители компании.
"Энергетики компании "Россети Московский регион" восстановили поврежденное ураганом электрооборудование на территории Московской области. 7 и 8 июля в столичном регионе бушевал сильнейший циклон", – говорится в заявлении пресс-службы.
Уточняется, что за два дня службы устранили 911 обрывов линий электропередачи. Кроме того, были убраны 1 165 поваленных деревьев.
Основная причина нарушения электроснабжения потребителей в Подмосковье связана с падением деревьев на линии электропередачи.
Ранее стало известно, что в Рузе река смыла два частных дома. Электричество и газ временно пришлось отключить.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».