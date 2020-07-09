Поврежденные ураганом электросети в Московской области восстановили

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Энергетикам организации "Россети Московский регион" удалось восстановить электрическое оборудование, поврежденное ураганом на территории области. Об этом рассказали представители компании.

"Энергетики компании "Россети Московский регион" восстановили поврежденное ураганом электрооборудование на территории Московской области. 7 и 8 июля в столичном регионе бушевал сильнейший циклон", – говорится в заявлении пресс-службы.

Уточняется, что за два дня службы устранили 911 обрывов линий электропередачи. Кроме того, были убраны 1 165 поваленных деревьев.

Основная причина нарушения электроснабжения потребителей в Подмосковье связана с падением деревьев на линии электропередачи.

Ранее стало известно, что в Рузе река смыла два частных дома. Электричество и газ временно пришлось отключить.