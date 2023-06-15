Лондонская мэрия запретила использовать слова "женщина" и "мужчина"

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Лондонская мэрия издала внутренний циркуляр, запрещающий сотрудникам администрации называть людей "женщинами" и "мужчинами". Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Согласно постановлению, сотрудников обязали использовать слова "люди" или "лондонцы". В гендерном разделе указано, что остальные обращения мужского или женского рода являются "дотированными и медицинскими терминами".

Вместе с этим сотрудников мэрии проинформировали, что не у всех женщин бывают месячные. И когда будет подниматься вопрос об отсутствии доступа к средствам гигиены во время менструации, следует задействовать термин "люди, страдающие от менструальной бедности", так как "у некоторых транс-мужчин и небинарных людей тоже могут быть менструации".

Кроме того, в руководстве указано, что мигрантов теперь нельзя называть "незаконными". Их начнут называть "лицами без документов" или "лицами с ненадежным иммиграционным статусом".

Политик-консерватор Мариам Кейтс, в свою очередь, не оценила действия столичной администрации. Она назвала подобные рекомендации абсурдными.

"Весь смысл языка в том, что его обычно понимают те, кто его использует. Когда элита искажает язык без общественного согласия, наша общая культура ослабевает, а здравый смысл приносится в жертву. Идея о том, что "мужской" и "женский" являются медицинскими состояниями, откровенно абсурдна", – поделилась она.

Ранее стало известно, что церковь Англии рассмотрит вероятность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога. Планируется оценить возможность отказа от употребления местоимения "он" по отношению ко Всевышнему.