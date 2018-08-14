В Госдуме оценили решение США по Договору по открытому небу

14 августа, 13:27
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал решение США ограничить сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу.
На его взгляд, это продуманная заранее программа действий, которая предполагает соответствующие шаги. Он пояснил, что Россия – это страна, находящаяся в поле зрения интересов США как сырьевой придаток, у которой не должно быть никакого самостоятельного маневра действий на международной арене.
"Есть определенный пакет документов, который с нашей страной подписывался, когда она была в латентном состоянии, мягкая для США. Сегодня, когда Российская Федерация пытается проявлять самостоятельность, ее будут таким образом "воспитывать", – цитирует депутата RT.
По его мнению, РФ должна отреагировать на такой шаг Штатов, причем не ответными действиями, а решениями, которые улучшат экономику страны.
"Только экономическими условиями внутри страны мы сможем заставить с нами считаться", – добавил парламентарий.
Ранее сообщалось, что Штаты замораживают сотрудничество с РФ в рамках Договора, пока Москва не вернется к его соблюдению. Такой текст содержится в оборонном бюджете США, подписанным Дональдом Трампом.
Согласно документу, президенту необходимо предоставить сертификат, подтверждающий соблюдение Россией своих обязательств. Ответственность за оценку выполнения данного требования несет госсекретарь США.
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