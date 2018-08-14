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Москва 24

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В мире

14 августа, 13:27

В Госдуме оценили решение США по Договору по открытому небу

за рубежом власть политика

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал решение США ограничить сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу.

На его взгляд, это продуманная заранее программа действий, которая предполагает соответствующие шаги. Он пояснил, что Россия – это страна, находящаяся в поле зрения интересов США как сырьевой придаток, у которой не должно быть никакого самостоятельного маневра действий на международной арене.

"Есть определенный пакет документов, который с нашей страной подписывался, когда она была в латентном состоянии, мягкая для США. Сегодня, когда Российская Федерация пытается проявлять самостоятельность, ее будут таким образом "воспитывать", – цитирует депутата RT.

По его мнению, РФ должна отреагировать на такой шаг Штатов, причем не ответными действиями, а решениями, которые улучшат экономику страны.

"Только экономическими условиями внутри страны мы сможем заставить с нами считаться", – добавил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Штаты замораживают сотрудничество с РФ в рамках Договора, пока Москва не вернется к его соблюдению. Такой текст содержится в оборонном бюджете США, подписанным Дональдом Трампом.

Согласно документу, президенту необходимо предоставить сертификат, подтверждающий соблюдение Россией своих обязательств. Ответственность за оценку выполнения данного требования несет госсекретарь США.

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