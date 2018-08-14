Тимошенко сравнила украинцев с рабами Древнего Египта

14 августа, 06:58
Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пожаловалась на бедственное положение украинцев и сравнила их с рабами Древнего Египта.
По мнению политика, власти страны "издеваются" над собственными гражданами.
"В украинских деревнях начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм. Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки", − написала Тимошенко в Facebook.
Она добавила, что выживать в стране помогают граждане, работающие в Польше. По ее словам, за три месяца они прислали на Украину порядка 800 миллионов долларов.
25 июля в Госдуму был внесен законопроект о праве граждан Украины, находящихся в России, на продление срока временного пребывания, а также на получение ими и жителями Крыма гражданства РФ в упрощенном порядке.
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