Тимошенко сравнила украинцев с рабами Древнего Египта

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Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пожаловалась на бедственное положение украинцев и сравнила их с рабами Древнего Египта.

По мнению политика, власти страны "издеваются" над собственными гражданами.

"В украинских деревнях начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм. Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки", − написала Тимошенко в Facebook.

Она добавила, что выживать в стране помогают граждане, работающие в Польше. По ее словам, за три месяца они прислали на Украину порядка 800 миллионов долларов.

25 июля в Госдуму был внесен законопроект о праве граждан Украины, находящихся в России, на продление срока временного пребывания, а также на получение ими и жителями Крыма гражданства РФ в упрощенном порядке.