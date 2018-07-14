Посольство РФ в Лондоне раскритиковало расследование отравления в Эймсбери

14 июля, 18:10
Фото: ТАСС/PA Photos/Ben Mitchell
Процедура "независимой верификации" яда, который обнаружили в Эймсбери, вновь инициированная Великобританией, непрозрачна и не соответствует Конвенции о запрещении химического оружия, сообщили в пресс-службе посольства России в Лондоне.
"Данная инициатива – еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации", – цитирует пресс-секретаря российского посольства РФ в Лондоне РИА Новости.
Москва, по его словам, после происшествия со Скрипалями несколько раз предлагала применить механизмы, которые предусматривает пункт 2 статьи 9 Конвенции о запрете химического оружия, чтобы вместе расследовать случившееся.
Но Лондон, как отметил пресс-секретарь, отказался сотрудничать с Москвой.
Вместо этого, власти Великобритании продолжают выдвигать "многочисленные безосновательные обвинения".
Ранее сообщалось, что следователи обнаружили флакон из-под нервно-паралитического вещества в доме отравившегося британца Чарли Роули в Эймсбери.
4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина пришел в себя. Они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявили в Скотланд-Ярде.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: