Посольство РФ в Лондоне раскритиковало расследование отравления в Эймсбери

Фото: ТАСС/PA Photos/Ben Mitchell

Процедура "независимой верификации" яда, который обнаружили в Эймсбери, вновь инициированная Великобританией, непрозрачна и не соответствует Конвенции о запрещении химического оружия, сообщили в пресс-службе посольства России в Лондоне.

"Данная инициатива – еще один шаг по политизации ОЗХО в ущерб ее репутации", – цитирует пресс-секретаря российского посольства РФ в Лондоне РИА Новости.

Москва, по его словам, после происшествия со Скрипалями несколько раз предлагала применить механизмы, которые предусматривает пункт 2 статьи 9 Конвенции о запрете химического оружия, чтобы вместе расследовать случившееся.

Но Лондон, как отметил пресс-секретарь, отказался сотрудничать с Москвой.

Вместо этого, власти Великобритании продолжают выдвигать "многочисленные безосновательные обвинения".

Ранее сообщалось, что следователи обнаружили флакон из-под нервно-паралитического вещества в доме отравившегося британца Чарли Роули в Эймсбери.

4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина пришел в себя. Они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявили в Скотланд-Ярде.