Дубайская компания создала первый частный самолет, предназначенный для вечеринок

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Дубайская компания Five Hotels and Resorts купила самолет Airbus ACJ TwoTwenty за 80 миллионов долларов и превратила его в первый джет для вечеринок, которым будут пользоваться состоятельные клиенты. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Бизнес-джет можно арендовать за 13 000 долларов в час. Помимо большой кровати и душа, на борту сделали обеденную зону, кинозал и танцпол с мощной системой звука. По словам создателей, джет оснастили всем для организации вечеринки. Воздушное судно вмещает до 16 гостей.

"Я не буду называть имен, но не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, кто будет нашей аудиторией при такой цене", – поделился гендиректор компании Алоки Батра.

Вместе с этим он пояснил, что одним из последних клиентов, который арендовал самолет, был известный футболист, который направлялся в Мадрид из стран Ближнего Востока.

Батра добавил, что в Five Hotels and Resorts поступает огромное количество заказов, в связи с чем они вынуждены отказывать некоторым клиентам. Например, компания отказала молодому человеку, который был готов отдать 70 тысяч долларов лишь за то, чтобы подняться в небо и сделать предложение своей избраннице.

Ранее сообщалось, что небоскреб Бурдж-Халифа, расположенный в Дубае, был окрашен в цвета российского флага в честь Дня России. Администрация здания поздравила россиян с праздником.