Пентагон не прокомментировал инцидент в Сирии с американской военной техникой

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В министерстве обороны США никак не прокомментировали случай на северо-востоке Сирии, когда военная полиция Вооруженных сил РФ остановила и развернула в обратном направлении нарушившую протоколы деконфликтации колонну американской военной техники, сообщает ТАСС.

"Спасибо за запрос. Министерству обороны нечего предоставить вам по нему", – ответила официальный представитель Пентагона Джессика Макналти.

По словам заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Карпова, американская колонна, состоявшая из шести бронеавтомобилей типа MRAP, передвигалась по трассе М-4 в западном направлении по несогласованному маршруту и без предварительного уведомления.