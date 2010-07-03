Дорого-богато: самые дорогие духи с бриллиантами показали в Дубае

В самом крупном торгово-развлекательном центре мира Dubai Mall представлен рекордный по стоимости парфюм. Флакон обойдется покупателю в 4,572 миллиона дирхамов (около 1,3 миллиона долларов).

Аромат разработали в компании Nabeel, которая специализируется на производстве элитной арабской парфюмерии. Духи, которые подойдут и мужчинам и женщинам, называются Shumukh (в переводе с арабского – "заслуживающий самого высокого").

Духи включают в себя ноты амбры, сандалового дерева, мускуса, редкого масла индийского уда, пачули, ладана, масла турецкой розы и иланг-иланга.

Основная ценность – оформление флакона. Он украшен бриллиантами, жемчугом, топазами, золотом и серебром. Все драгоценные камни имеют сертификаты. Сосуд вмещает три литра парфюма, и сделан он из муранского стекла.

По данным РИА Новости, высота флакона вместе со всеми украшениями составляет 1,97 метра. Парфюм имеет дистанционное управление, спрей-система подстраивается под любой рост.