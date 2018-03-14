Дали неделю на сборы. Великобритания выдворит 23 российских дипломатов

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Великобритания приняла решение о высылке российских дипломатов, 23 сотрудникам посольства дадут неделю на сборы, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

По ее словам, эта мера должна подорвать на долгие годы деятельность российской разведки на территории Великобритании.

Она также рассказала о двух версиях покушения на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. "Существует два возможных варианта: либо это прямой акт российского государства против нашей страны, либо, вероятно, российское правительство утеряло контроль над запасами военного отравляющего вещества и допустиго его попадание в руки третьих лиц", – цитирует премьера ТАСС.

Она также отметила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне в связи с делом Скрипаля, сообщает РИА Новости. Великобритания также поднимет перед ООН вопрос международного воздействия на Россию в связи с инцидентом.

Еще одной мерой противодействия в связи с расследованием отравления Скрипаля станет бойкот государственными чиновниками и членами королевской семьи чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. О том, что Великобритания может бойкотировать мероприятие было известно ранее.

Ранее в Кремле выразили надежду на то, что другие страны поймут бездоказательность обвинений в адрес РФ по делу о покушении на Скрипаля в городе Солсбери.