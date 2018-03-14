Дали неделю на сборы. Великобритания выдворит 23 российских дипломатов

14 марта 2018, 15:54
Фото: ТАСС/Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Великобритания приняла решение о высылке российских дипломатов, 23 сотрудникам посольства дадут неделю на сборы, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.
По ее словам, эта мера должна подорвать на долгие годы деятельность российской разведки на территории Великобритании.
Она также рассказала о двух версиях покушения на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. "Существует два возможных варианта: либо это прямой акт российского государства против нашей страны, либо, вероятно, российское правительство утеряло контроль над запасами военного отравляющего вещества и допустиго его попадание в руки третьих лиц", – цитирует премьера ТАСС.
Она также отметила, что Лондон усилит контроль частных самолетов и ужесточит проверки на таможне в связи с делом Скрипаля, сообщает РИА Новости. Великобритания также поднимет перед ООН вопрос международного воздействия на Россию в связи с инцидентом.
Еще одной мерой противодействия в связи с расследованием отравления Скрипаля станет бойкот государственными чиновниками и членами королевской семьи чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. О том, что Великобритания может бойкотировать мероприятие было известно ранее.
Ранее в Кремле выразили надежду на то, что другие страны поймут бездоказательность обвинений в адрес РФ по делу о покушении на Скрипаля в городе Солсбери.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: