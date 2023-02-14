Королю Швеции Карлу XVI Густаву проведут операцию на сердце

Фото: ТАСС/ЕРА/CAROLINE BLUMBERG

Королю Швеции Карлу XVI Густаву на следующей неделе проведут запланированную операцию на сердце. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу королевского двора.

"По совету личного врача Его Величеству королю предстоит хирургическая операция в понедельник, 20 февраля 2023 года. Она проводится с помощью лапароскопии в области сердца", – говорится в сообщении.

После операции королю рекомендовали провести время в покое, в связи с чем все мероприятия с 20 февраля по 3 марта были перенесены на конец весны. По словам пресс-службы, монарх чувствует себя хорошо.

Карл ХVI Густав взошел на престол 15 сентября 1973 года, на тот момент ему было 27 лет. Он вошел в историю как король, который занимал трон дольше предыдущих правителей. Швеция является конституционной монархией, поэтому король выполняет лишь представительские функции. Известно, что монарх ни разу не голосовал на выборах, хотя он имеет на это право.

Год назад в СМИ появилась информация, что король Карл XVI Густав и королева Швеции Сильвия заразились коронавирусом. Пара чувствовала себя хорошо, у них просматривались легкие симптомы. До этого они прошли ревакцинацию от COVID-19.

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