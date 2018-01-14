Более 25 человек пострадали при обрушении потолка в ночном клубе Мадрида

Фото: ТАСС/Jorge Sanz/Zuma

Не менее 26 человек получили пострадали в результате обрушения потолка в одном из ночных клубов в Мадриде.

"Сотрудники скорой помощи занимаются 26 людьми, 11 из которых доставлены в разные больницы с ушибами и легкими травмами", – сообщается на странице службы Мадрида по чрезвычайным ситуациям в Twitter.

.@SAMUR_PC atiende a 26 personas, 11 de ellas trasladadas leves a diferentes hospitales con contusiones y heridas leves tras derrumbarse 16 m2 de falso techo de una discoteca en la Avda Nuestra Señora de Fátima, 42, en Carabanchel. pic.twitter.com/hF9IM0ljj1 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 14 января 2018 г.



В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы и полиция. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.