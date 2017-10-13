Роухани ответил Трампу на новую стратегию по ядерной сделке

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Президент Ирана Хасан Роухани ответил на новую стратегию США по ядерной сделке.

"Если когда-нибудь наши интересы будут ущемлены, или если другие стороны откажутся выполнять свои обязательства, им стоит знать, что Иран не станет сомневаться и даст подходящий ответ", – заявил он, сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп дал поручение администрации разобраться с недоработками в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), который в 2015 году одобрил Иран и еще шесть стран. Американский лидер пояснил, что Вашингтон будет противостоять враждебным действиям Тегерана, чтобы не дать ему заполучить ядерное оружие.

СВПД предусматривает снятие с Ирана экономических санкций, в свою очередь, Тегеран обязуется ограничить свои ядерные разработки и позволить международным наблюдателям контролировать процесс.