Пенсионный возраст в Китае будет повышен на несколько лет

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Комитет китайского парламента принял решение повысить на несколько лет пенсионный возраст. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Предполагается, что мужчины смогут выйти на пенсию с 63 лет вместо 60, а женщины – в 55 вместо 50. Согласно решению, эти нововведения теперь действуют по отношению к рабочим фабрик. При этом возраст для госслужащих поднимут с 55 до 58 лет. Такая мера призвана обеспечить "адаптацию к новой ситуации в демографическом развитии Китая".

Ранее стало известно, что добровольные вложения в негосударственные пенсионные фонды в России составили 94,2 миллиарда рублей. Такие данные актуальны на первое полугодие 2024 года. Это в полтора раза больше, чем было вложено в аналогичный период прошлого года, подобный прирост является рекордным как минимум с 2018 года.

