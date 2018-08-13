Новый саммит Южной Кореи и КНДР состоится в Пхеньяне в сентябре

13 августа, 11:22
Фото: ТАСС/Inter-Korean Press Corps-POOL/Zuma
Власти КНДР и Южной Кореи договорились о проведении нового саммита. Встреча пройдет в Пхеньяне в сентябре 2018 года.
"Обе стороны серьезно обсудили ход выполнения Пханмунджомской декларации и серьезно обсудили вопросы, которые будут активно обсуждаться на переговорах", – говорится в совместном заявлении сторон, передает "Газета.ру".
Обсуждение саммита проходило в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом.
Первый раунд переговоров между лидерами КНДР и Южной Кореи прошел 27 апреля 2018 года в Пханмунджоме. Ким Чен Ын стал первым главой севера, который ступил на южные территории. Главы государств обсудили денуклиризацию полуострова и развитие двусторонних отношений. В ходе встречи Мун Чжэ Ина предложил объединить железные дороги КНДР и Южной Кореи.
Также по итогам встречи глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились положить конец войне в 2018 году. Противостояние между странами продолжается с 1950 года.
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