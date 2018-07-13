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В мире

13 июля, 14:03

Главу Еврокомиссии заметили пьяным на саммите НАТО

за рубежом общество

В Сети появилось видео с саммита НАТО в Брюсселе, на котором глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер едва не упал на украинского президента Петра Порошенко. Как заметили некоторые зарубежные СМИ, Юнкер, скорее всего, был нетрезв. Чиновник нетвердо стоял на ногах и его все время пошатывало, передает РИА Новости.

В конце видеоролика видно, что глава ЕК не удержал равновесие и едва не упал на следующего за ним президента Украины.

Главу Еврокомиссии не первый раз подозревают в злоупотреблении спиртным. В 2017 году он пришел на саммит в Женеве в состоянии алкогольного опьянения, и все время врезался в мебель и людей.

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