Главу Еврокомиссии заметили пьяным на саммите НАТО

В Сети появилось видео с саммита НАТО в Брюсселе, на котором глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер едва не упал на украинского президента Петра Порошенко. Как заметили некоторые зарубежные СМИ, Юнкер, скорее всего, был нетрезв. Чиновник нетвердо стоял на ногах и его все время пошатывало, передает РИА Новости.

В конце видеоролика видно, что глава ЕК не удержал равновесие и едва не упал на следующего за ним президента Украины.

Главу Еврокомиссии не первый раз подозревают в злоупотреблении спиртным. В 2017 году он пришел на саммит в Женеве в состоянии алкогольного опьянения, и все время врезался в мебель и людей.