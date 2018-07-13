Экс-генпрокурор Венесуэлы рассказала свою версию кончины Уго Чавеса

13 июля, 10:41
Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Изгнанная из Венесуэлы экс-генпрокурор страны Луиса Ортега Диас заявила, что президент Уго Чавес на самом деле умер не в марте 2013 года, а в декабре 2012-го, передает РИА Новости.
По ее словам, узнала она это от Диосдадо Кабельо, занимавшего тогда пост главы Национальной ассамблеи. Она пояснила, что 28 декабря 2012 года ей позвонил Кабельо и предложил вернуться в Венесуэлу, поскольку Чавес умер, однако позже он перезвонил снова и опроверг собственные слова.
Бывшая генпрокурор при этом отмечает, что свидетельство о смерти Чавеса ей в итоге никто так и не показал.
По официальным данным, президент Венесуэлы ушел из жизни в марте 2013 года в возрасте 58 лет. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое врачи обнаружили в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в Каракасе.
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