Умер житель США, проживший более 70 лет в "железном легком"

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Житель США Пол Александер, который прожил более 70 лет в аппарате искусственной вентиляции легких "железное легкое", скончался на 79-м году жизни в американском штате Техас. Об этом сообщает CBS.

Телеканал не назвал причину смерти мужчины, но указал, что недавно Александер проходил лечение в условиях стационара после заражения COVID-19. Его выписали из больницы за несколько недель до смерти.

В шесть лет американец переболел тяжелой формой полиомиелита. В результате осложнений его парализовало ниже шеи, он больше не мог дышать самостоятельно. Чтобы обеспечить выполнение функции дыхания, его поместили в "железное легкое". Это металлическая капсула с мотором, который последовательно нагнетает внутрь и выводит наружу воздух под давлением.

Александер также освоил технику глоссофарингеального дыхания, при которой воздух поступает в легкие в результате его "проглатывания" с помощью языка. Это было нужно, чтобы преодолеть ограничения, связанные с использованием громоздкого устройства.

Впоследствии мужчина мог обходиться без "железного легкого" до нескольких часов. Он окончил юридический факультет Техасского университета в городе Остин и стал адвокатом.