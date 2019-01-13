Ограничить трансляцию российских каналов призвали в Белоруссии

Представители оппозиционной партии "Белорусский народный фронт" объявили 2019 год годом белорусского языка. Они призвали соотечественников говорить на национальном языке и ограничить трансляцию российских телеканалов, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление партии.
Наступивший год в организации назвали "важнейшим фактором национальной безопасности". Партия намерена инициировать создание белорусскоязычных групп и движений в учебных заведениях разных уровней.
БНФ также призвала жителей страны во время переписи населения в октябре 2019 года назвать белорусский язык родным языком и языком повседневного общения.
От властей политики потребовали ограничить трансляцию российских телеканалов, заменив их программами собственного производства или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из других стран.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко предупредил граждан о непростых временах для страны. Он призвал белорусов быть готовыми к тому, что государство будут "пробовать на зуб".
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