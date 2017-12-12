Поставки газа в Италию, Венгрию и Словению из Австрии прерваны

12 декабря, 15:02
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Поставки газа из Австрии в Италию, Венгрию и Словению приостановлены из-за аварии на одном из крупнейших газораспределительных предприятий Европы близ города Баумгартен-ан-дер-Марх. Об этом сообщил австрийский регулятор E-Control. Отмечается, что стабильно осуществляются поставки газа в ФРГ.
Терминалу нанесен серьезный ущерб после взрыва, сопровождавшего инцидент, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию-оператор газовой сети Gas Connect Austria. Причины аварии не установлены. Также неизвестно поставки будут восстановлены. Отключение газопровода проводилось вручную.
Австрийская полиция заявила во вторник, что взрыв на газораспределительной станции произошел по техническим причинам. По данным ТАСС, жертвой инцидента стал один человек, еще 18 получили ранения.
Об аварии уже осведомлены в ООО "Газпром экспорт". Компания перераспределяет свои потоки топлива, чтобы обеспечить бесперебойные поставки клиентам на пострадавшем транспортном направлении.
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