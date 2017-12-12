Цена за баррель нефти Brent впервые с июня 2015 года превысила 65 долларов

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Стоимость барреля нефти марки Brent превысила 65 долларов. В последний раз цена нефти Brent была выше этой цифры в июне 2015 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов Лондонской биржи, стоимость январских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,52%. Теперь стоимость одного барреля составляет 65,24 доллара.

Ранее сообщалось, что министры ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. При этом не уточнялось, будут ли устанавливаться квоты для Ливии и Нигерии, которые освобождены от обязательств по снижению добычи.