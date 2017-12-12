Суд в США отменил запрет Трампа на военную службу для трансгендеров

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В США суд обязал администрацию Дональда Трампа отменить свое решение о запрете службы в армии трансгендеров.

Согласно постановлению суда, американцы, сменившие пол, смогут отправиться на службу родине с 1 января 2018 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на издание The Hill.

В августе этого года Дональд Трамп подписал меморандум, который запретил служить в американских ВС трансгендерам. Затем суд Вашингтона отменил решение американского лидера.

А в середине ноября Пентагон впервые оплатил военнослужащему операцию по смене пола. Как заявила 16 ноября официальный представитель американского военного ведомства Дана Уай, операция по смене пола военнослужащего пройдет в частной клинике, так как военные хирурги еще не имеют необходимого для этого опыта.