Воздушное пространство Армении и Карабаха закрыли для авиации

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Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила о закрытии воздушного пространства Армении и Карабаха для авиации, сообщает РИА Новости.

По ее словам, силы ПВО армянских ВС и ВКС России совместно прикрывают воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха. Оно закрыто для полетов, за исключением военной и заявленной гражданской авиации.

Ранее министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

По словам Шойгу, это позволит осуществлять надежный контроль за соблюдением сторонами режима прекращения боевых действий и сформирует твердую основу для урегулирования застарелого конфликта.

Следить за соблюдением условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе будут вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России. Вертолеты также будут заниматься транспортировкой в труднодоступные районы материально-технического имущества и личного состава миротворцев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали трехстороннее соглашение о прекращении войны в районе Нагорного Карабаха. Оно начало действовать с 00:00 10 ноября.