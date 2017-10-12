Госдеп заявил о "почтительно опущенных флагах" в бывшей дипмиссии России

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В Госдепартаменте США рассказали о том, что флаги с бывших российских консульских объектов в Сан-Франциско были опущены с почтением и теперь они хранятся в каждом из зданий.

Официальное заявление от ведомства поступило после того, как 11 октября российское посольство в США обвинило власти Штатов в том, что флаги со здания генконсульства РФ в Сан-Франциско были "сорваны" и "украдены", сообщает Reuters. Позднее флаг исчез и со здания представительства в Вашингтоне. Москва выразила протест по этому поводу.

В конце августа власти США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Так Штаты отреагировали на сокращение числа дипломатов страны в России. После закрытия в зданиях прошли обыски, что также вызвало возмущение российских властей.

Москва обещала рассмотреть ответные меры в отношении Штатов. Недавно в российском МИДе снова заявили, что санкции не исключены в ближайшее время. Россия может сократить штат посольств США еще на 150 человек – до 300 сотрудников.