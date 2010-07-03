Первая женщина-генерал появилась в Испании

В Испании звание генерала вооруженных сил впервые присвоили женщине. Об этом сообщила официальный представитель испанского правительства, министр образования Исабель Селаа.
"На этом Совете министров была хорошая новость: назначение на пост генерала первой женщины", – приводит ее слова РИА Новости. По данным агентства, речь идет о 56-летней Патрисии Ортеге Гарсии. Уточняется, что она станет бригадным генералом Инженерно-политехнического корпуса сухопутных войск Испании.
"С момента вступления женщин в армию прошло более 30 лет, и Патрисия Ортега первой смогла достичь звания генерала", – подчеркнула Исабель Селаа на пресс-конференции по итогам заседания испанского кабмина. Ранее Патрисия Ортега была известна как первая женщина, получившая звания подполковника и полковника сухопутных войск.
Патрисия Ортега Гарсия родилась в Мадриде в семье военных. Она окончила Политехнический университет и получила специальность инженера сельскохозяйственного производства. Однако в 1988 году Патрисия Ортега поступила в военную академию в Сарагосе. Именно тогда в военные учебные заведения Испании начали принимать женщин.
Отмечается, что сейчас в испанской армии служат почти 15 тысяч женщин. Это 12,7% военнослужащих страны.
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