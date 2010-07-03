Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:58

Первая женщина-генерал появилась в Испании

за рубежом общество

15:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: rtve.es

В Испании звание генерала вооруженных сил впервые присвоили женщине. Об этом сообщила официальный представитель испанского правительства, министр образования Исабель Селаа.

"На этом Совете министров была хорошая новость: назначение на пост генерала первой женщины", – приводит ее слова РИА Новости. По данным агентства, речь идет о 56-летней Патрисии Ортеге Гарсии. Уточняется, что она станет бригадным генералом Инженерно-политехнического корпуса сухопутных войск Испании.

"С момента вступления женщин в армию прошло более 30 лет, и Патрисия Ортега первой смогла достичь звания генерала", – подчеркнула Исабель Селаа на пресс-конференции по итогам заседания испанского кабмина. Ранее Патрисия Ортега была известна как первая женщина, получившая звания подполковника и полковника сухопутных войск.

Патрисия Ортега Гарсия родилась в Мадриде в семье военных. Она окончила Политехнический университет и получила специальность инженера сельскохозяйственного производства. Однако в 1988 году Патрисия Ортега поступила в военную академию в Сарагосе. Именно тогда в военные учебные заведения Испании начали принимать женщин.

Отмечается, что сейчас в испанской армии служат почти 15 тысяч женщин. Это 12,7% военнослужащих страны.

Читайте также

за рубежом общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика