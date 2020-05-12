Ученые разработали тест, выявляющий коронавирус за 30 секунд

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Ученые создали тест на коронавирус, который может обнаружить инфекцию в организме за полминуты, передает Mehr.

Над системой работали иранские исследователи из компании научных разработок "Кимиа". Они продемонстрировали систему вице-президенту страны по науке и технологиям Сорену Саттари.

Сообщается, что новая тест-система разработана на основе наноматериалов. Она позволяет определить наличие коронавируса в организме с точностью до 95%. Ученые отметили, что новая система позволит также выявлять другие вирусы.

В настоящий момент созданным тестам еще предстоит пройти стадию сертификации.

Ранее специалист по диагностике инфекционных заболеваний лаборатории "Гемотест" Дмитрий Гордеев рассказал о факторах, препятствующих проведению точного исследования на наличие коронавируса. Он подчеркнул, что помешать обнаружению COVID-19 в организме могут неправильно взятые пробы, а также нарушение правил подготовки к тесту.