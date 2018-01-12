Борис Джонсон из-за Трампа назвал мэра Лондона "напыщенным щеголем"

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подверг критике мэра Лондона Садика Хана, назвав его "надутым и напыщенным щеголем".

По словам Джонсона, США – крупнейший инвестор Великобританию. "И все же Хан и (лидер лейбористов Джереми) Корбин, судя по всему, настроены на то, чтобы подвергнуть риску эти важные отношения. Мы не позволим каким-то надутым и напыщенным щеголям подвергать опасности отношения Великобритании и США", – цитирует его "Газета.ру".

Это стало комментарием Джонсона к критике со стороны Корбина и Хана в адрес премьер-министра Терезы Мэй: она оставила в силе приглашение в Великобританию президенту США Дональду Трампу.

Ранее Трамп рассказал, из-за чего отменил визит в Великобританию в феврале. Он заявил, что не планирует открывать новое посольство в Лондоне.

Американский лидер напомнил ,что не является большим поклонником администрации Обамы, которая продала, "возможно, лучшее место в Лондоне за "арахис", чтобы построить новое в отдаленном месте за 1,2 миллиарда долларов". Трамп назвал это плохой сделкой.