США, Южная Корея и Япония начали учения у берегов КНДР

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США, Япония и Южная Корея начали двухдневные совместные военно-морские учения вблизи Японии и Корейского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости.

Стороны будут использовать оснащенный системами раннего обнаружения американский эсминец Stethem, южнокорейский "Соэ Ю Соннен" и японский "Текай".

Японские власти отметили, что цель учений – повысить тактический потенциал военно-морских сил и укрепить отношения между тремя странами. Участники смоделируют пуски северокорейских баллистических ракет и потренируются передавать информацию между судами.

В Пхеньяне заявили, что маневры говорят о подготовке удара по КНДР, и выразили мнение, что война на Корейском полуострове неизбежна.