Сенат США предложил помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов

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В США сенатор-республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи представили законопроект, который предполагает выделение американскими властями миллиарда долларов на финансирование энергетических проектов, чтобы помочь Европе диверсифицировать энергетику, отказавшись от энергоресурсов РФ, передает Bloomberg.

В заявлении Мерфи говорится, что финансовая помощь в поиске новых источников энергии позволит американским властям "разрушить контроль" России над Европой, а также обеспечить рабочие места в США.

Ранее министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что Соединенные Штаты при необходимости могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам энергоносителей на Ближний Восток. По его словам, единственным источником дохода для экономики РФ является продажа энергоресурсов. Россия проводит активную политику на Ближнем Востоке, потому что хочет продавать туда нефть и газ, как это делает в Европе.

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