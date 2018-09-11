Останки более тысячи жертв терактов 11 сентября еще не опознаны – СМИ

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Останки 1111 из 2753 жертв терактов, произошедших в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, до сих пор не идентифицированы, сообщает агентство Reuters.

За последние пять лет специалисты сумели определить личности только пяти жертв. Таким образом, сегодня распознаны тела 1642 погибших.

В ходе теракта 11 сентября, также именуемого 9/11, две группы террористов-смертников направили два захваченных самолета в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Обе башни обрушились, вызвав серьезные разрушения прилегающих строений и подземки.

Третий самолет атакующие направили в здание Пентагона, расположенное недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого авиалайнера попытались перехватить управление, в результате борт упал в поле в штате Пенсильвания. Всего в результате четырех терактов погибли 2977 человек.

Теракты 11 сентября в США – крупнейшие в истории по числу жертв среди мирного населения.