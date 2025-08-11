The Mirror: в Британии отец двоих детей умер на 10 минут

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

В Британии 42-летний отец двоих детей Мэттью Аллику умер на 10 минут. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на The Mirror.

Мужчина пережил сердечный приступ и клиническую смерть в августе 2023 года. На работе он заметил одышку и отек ног. Его коллега вызвал скорую помощь после того, как Мэттью не смог подняться по лестнице.

В больнице врачи диагностировали у мужчины нерегулярное сердцебиение, а вскоре его сердце остановилось из-за тромбоэмболии легочной артерии. После реанимации и трехдневной комы Мэттью пришел в себя. Он сравнил произошедшее с "мирным сном".

Сканирование показало тромбы размером с крикетный мяч в сердце и легких. Мужчине провели несколько операций и переливание крови. В результате Мэттью полностью восстановил сознание, хотя его память пострадала.

Изначально мужчина не мог двигаться, путал имена и не различал цвета. Он заново учился ходить, сидеть и контролировать тело. Врачи до сих пор не выяснили причину приступа, отметив, что лишь 5% пациентов выживают после такого.

Ранее в США пациентка Данелла Гальегос вышла из комы за несколько минут до начала операции по извлечению органов. Девушка, которая ранее была бездомной, впала в кому после экстренной госпитализации. Сейчас женщина проходит курс реабилитации.