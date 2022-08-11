В транспорте Вены стали на русском напоминать о необходимости носить маску

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В общественном транспорте Вены стали на русском языке напоминать о необходимости носить маску, сообщает РИА Новости.

"Уважаемые пассажиры, необходимо носить маску FFP2, которая закрывает нос и рот", – прозвучало объявление в поезде на зеленой ветке U4 в австрийской столице.

В транспортной компании Wiener Linien позже пояснили, что такие объявления теперь звучат на нескольких иностранных языках, в частности на немецком, венгерском, фарси, сербском, турецком, арабском, русском и английском языках.

Ранее в Германии и Австрии обратили внимание на высокий уровень поддержки Владимира Путина и России. Обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung подчеркнул, что впечатление о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев обманчиво, поскольку у Москвы внушительное число сторонников.

Он заметил, что население Германии и Австрии недовольно из-за экономических последствий санкций. Обозреватель пояснил, что энтузиазм в отношении Украины снижают растущая инфляция, грозящий дефицит газа и высокие цены.