12:20
Фото: ТАСС/Александр Щербак
В общественном транспорте Вены стали на русском языке напоминать о необходимости носить маску, сообщает РИА Новости.
"Уважаемые пассажиры, необходимо носить маску FFP2, которая закрывает нос и рот", – прозвучало объявление в поезде на зеленой ветке U4 в австрийской столице.
В транспортной компании Wiener Linien позже пояснили, что такие объявления теперь звучат на нескольких иностранных языках, в частности на немецком, венгерском, фарси, сербском, турецком, арабском, русском и английском языках.
Ранее в Германии и Австрии обратили внимание на высокий уровень поддержки Владимира Путина и России. Обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung подчеркнул, что впечатление о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев обманчиво, поскольку у Москвы внушительное число сторонников.
Он заметил, что население Германии и Австрии недовольно из-за экономических последствий санкций. Обозреватель пояснил, что энтузиазм в отношении Украины снижают растущая инфляция, грозящий дефицит газа и высокие цены.
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