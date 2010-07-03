В Греции родился ребенок от трех родителей

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Гречанка родила ребенка от трех генетических родителей, пишет издание Iefimerida.gr. Ребенок появился в результате искусственного оплодотворения, которое провели греческие и испанские врачи.

Мальчик весом 2,9 килограмма появился на свет с помощью нового метода передачи материнского цитоплазматического материала, которые впервые внедрен в стране, и предлагающего возможность сохранения генетического материала матери. Эта технология была придумана для того, чтобы здоровых детей могли рожать пары, у которых есть угроза передачи по наследству тяжелых генетических заболеваний. Суть в том, что, чтобы убрать "бракованные" митохондрии, берут ядерную ДНК отца и матери и пересаживают в лишенную ядра яйцеклетку донора.

Отмечается, что до этого у женщины было несколько неудачных ЭКО. Сейчас и ребенок, и мать чувствуют себя отлично,

"Неотъемлемое право женщины стать матерью со своим генетическим материалом впервые стало реальностью на мировом медицинском уровне", – сказал президент Института жизни Панайотис Псатас, добавив, что институт продолжает помогать парам, которые столкнулись с бесплодием и хотят иметь детей с собственной ДНК, не прибегая к донорству яйцеклеток.

В настоящее время в эксперименте принимают участие 24 женщины и еще 8 эмбрионов готовы к имплантации.