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11 февраля, 08:41

В Сети показали фото "лысого" Трампа без загара

за рубежом

11 февраля, 08:41

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Фото: twitter.com/stonecold2050

В соцсетях обсуждают обработанный в фоторедакторе снимок Дональда Трампа, на котором он изображен без "пересаженных" волос на голове и с "естественным" цветом кожи. Снимок опубликовал пользователь с ником Stone Cold в микроблоге Twitter.

За несколько дней фото получило более 66 тысяч лайков и 23 тысяч ретвитов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Я решил представить, что будет, если взять естественный цвет кожи вокруг глаз и нанести его на все лицо, а еще убрать этот пересаженный крашенный гребешок", – сообщил автор. Пользователь также добавил, что он – "среднестатистический американец, который извлекает юмор из политики".

В комментариях один из пользователей заметил, что Трамп выглядит как советский генсек. "Он похож на рисовый пудинг", – отметил пользователь с ником froaesthetic.

Образ Дональда Трампа и его супруги неоднократно становились объектом насмешек в социальных сетях. В начале февраля первая леди США Меланья Трамп подверглась критике после того, как сняла одну перчатку и забыла ее надеть. Интернет-сообщество вспомнило Майкла Джексона, который давал концерты в перчатке со стразами, а также провели параллель с Люком Скайуокером из "Звездных войн".

В начале августа в Сети высмеяли неудачное фото супруги президента США, на котором она работает в саду. Комментаторы отметили, что жена президента работает в дорогой одежде и выбранный ею наряд не может быть удобен.

В октябре Дональд Трамп стал объектом насмешек из-за видео с куском белой бумаги, который прилип к его ботинку. Одни пользователи указывали на неуклюжесть Трампа, другие гадали, что это была за бумага и как она могла приклеиться к ботинку президента США.

за рубежом

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