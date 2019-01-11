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16:57

Секс без добровольного согласия на Украине грозит тюрьмой

за рубежом

16:57

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Фото: ТАСС/Zuma/ Jaap Arriens

На Украине вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, согласно которым вступать в интимную близость можно только после получения разрешения партнера. Закон одобрили депутаты Верховной рады еще в декабре 2017 года.

Ранее в этой стране под уголовную ответственность можно было попасть, только если жертве угрожали или применяли к ней силу, уточняет РИА Новости.

Закон касается не только случайных связей, но также и супружеских пар. За насилие в отношении супруга можно получить до 10 лет лишения свободы.

Украинские парламентарии последовали примеру своих европейских коллег. В Швеции с лета 2018 года вступил в силу закон, согласно которому мужчине может быть предъявлено обвинение в изнасиловании, если он заранее не получил явного согласия партнера на секс.

При этом закон гласит, что женщина необязательно должна соглашаться словами, достаточно, чтобы она своим поведением активно демонстрировала намерение вступить в сексуальный контакт.

за рубежом

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