Ассанж стал натурализованным гражданином Эквадора

Фото: ТАСС/Tolga Akmen

Власти Эквадора 12 декабря удовлетворили просьбу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа о натурализации. Об этом заявила министр иностранных дел страны Мария Фернанда Эспиноса.

По ее словам, Эквадор может оказать лучшую защиту человеку, обратившемуся за ней, сообщает РИА Новости. Глава МИД рассказала, что Эквадор обращался к Великобритании с просьбой предоставить дипломатический статус Ассанжу, однако ответом стал отказ.

С 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, тогда он обратился к властям государства с просьбой о политическом убежище. Основатель WikiLeaks опасался экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью. Глава МИД Эквадора подчеркнула, что страна продолжит оказывать защиту Ассанжу, но собирается искать посредников для разрешения ситуации вокруг беглеца.

Ранее СМИ сообщили, что Ассанж получил гражданство Эквадора. Паспорт ему вручили 21 декабря 2017 года.