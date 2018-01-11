США отказали во въездной визе начальнику Генштаба Сербии‍

11 января, 19:42
Фото: AP/Darko Vojinovic
Власти США отказались выдать въездную визу начальнику Генштаба Сербии генералу Любише Диковичу. В связи с этим Минобороны Сербии потребовало от американской стороны объяснений, заявил глава ведомства Александр Вулин.
Ранее Дикович был приглашен председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Джозефом Дантоном принять участие в конференции по борьбе с экстремистскими организациями в Вашингтоне. Как отметили в Минобороны Сербии, начальник Генштаба уже не раз получал визу США. Тем не менее, в этот раз визу генералу не дали без объяснения причин и официального отказа.
"Мы не получили официального объяснения, запрашивали его, и будем снова запрашивать от посольства США в Сербии", – цитирует РИА Новости министра обороны Сербии.
Вулин рассчитывает, что власти США пересмотрят свою позицию в этом вопросе, ведь, по его словам, такие действия характеризуют "отношение к первому человеку нашей армии и отношение к нашему государству в целом".
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