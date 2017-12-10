Самая высокая деревянная пагода Азии сгорела в Китае

Фото: Twitter/People's Daily,China‏

Самая высокая деревянная пагода Азии загорелась в Китае. Видео с места пожара опубликовано на YouTube-канале China Global Television Network (CGTN).

Инцидент произошел на юго-западе провинции Сычуань. Пожарные не смогли спасти башню. Огонь слишком сильно охватил 16-этажную постройку, и произошло обрушение.

Тушение возгорания заняло четыре часа, отмечается в South China Morning Post. Помимо пагоды, пламя уничтожило двухэтажный молитвенный зал.

Причина возгорания пока неизвестна. Информации о жертвах не поступало.