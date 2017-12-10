В Европарламенте заявили о "милитаризации" Калининграда и Крыма

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В Европарламенте заявили, что Россия намеренно "милитаризировала" Крым и Калининград. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад генерального директората ЕП по внешней политике.

В организации считают, что Россия пытается вывести кризис в отношениях с Евросоюзом в "военную область" и перестроить европейские порядки безопасности в Крыму и Калининграде.

По мнению авторов документа, Калининградская область "запугивает страны Балтии", а ракетные комплексы "Искандер" создают угрозу соседних государств.

В ЕП также уверены, что российские власти используют Крым как "бастион противодействия" на Черном море и черноморским государствам нужно опасаться российского флота и ракетных систем.