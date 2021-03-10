Президент Чехии обвинил главу Минздрава в напрасной гибели людей от коронавируса

17:34
Фото: ТАСС/Zuma/Mateusz Wlodarczyk
Президент Чехии Милош Земан осудил главу Минздрава Яна Блатного после отказа в регистрации в стране российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом сообщает "Газета.ру".
Критике Земана также подверглась директор чешского Государственного института по контролю за лекарствами Ирэна Сторова. По его словам, решение об отказе регистрировать препарат стало причиной гибели сотни пациентов.
"Решение ситуации я вижу в отставке их обоих", – подчеркнул Земан. Он пообещал, что данный вопрос будет обсуждаться в ходе встречи с премьер-министром Андреем Бабишем.
Министерство здравоохранения Чехии отказалось от закупок и регистрации "Спутника V". Как объяснили в ведомстве, там ожидают регистрацию лекарства в Европейском агентстве лекарственных средств.
Президент Чехии, комментируя работу агентства, обратил внимание, что из-за бюрократии на регистрацию вакцины нужно до 300 дней. "Так что ЕМА увеличивает свою важность, но ценой напрасных человеческих жертв", – сказал Земан.
Вакцина "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года. Она стала первой в мире.
В ВОЗ сообщили, как меры по борьбе с COVID-19 сказались на распространении других болезней
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