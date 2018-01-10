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Большой десантный корабль "Ямал" столкнулся в Эгейском море с сухогрузом "Орка-2" из Сьерра-Леоне.

"30 декабря около 7 часов утра в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее острова Родос) сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, осуществляющий переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря", – рассказал "Интерфаксу" начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев

В результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, инцидент произошел по вине гражданского судна, которое нарушило Международные Правила предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72). Следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля, сухогруз не убедился, что маневр завершен, и резко изменил курс, что привело к столкновению.

Российская сторона уже составила нотариально заверенное заявление, в котором изложены все обстоятельства инцидента.