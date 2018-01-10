10 января, 15:16
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Большой десантный корабль "Ямал" столкнулся в Эгейском море с сухогрузом "Орка-2" из Сьерра-Леоне.
"30 декабря около 7 часов утра в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее острова Родос) сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, осуществляющий переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря", – рассказал "Интерфаксу" начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев
В результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, инцидент произошел по вине гражданского судна, которое нарушило Международные Правила предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72). Следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля, сухогруз не убедился, что маневр завершен, и резко изменил курс, что привело к столкновению.
Российская сторона уже составила нотариально заверенное заявление, в котором изложены все обстоятельства инцидента.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: