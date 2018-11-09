Австрийские СМИ сообщили, что полковник-шпион был завербован 30 лет назад

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Бывший австрийский военный, которого подозревают в шпионаже в пользу России, был завербован в 1988 году в Тегеране. Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

Австриец якобы около 20 лет передавал России информацию. Отмечается, что в Москве интересовались сведениями об истребителях Eurofighter и что ему передавали техническое оборудование, с помощью которого осуществлялся обмен информацией – речь идет об обычном всеволновом приемнике, через который передавалась закодированная информация. Также сообщается, что австрийская военная контрразведка получила сведения о разведывательной деятельности полковника от спецслужб Германии.

Ранее глава министерства обороны Австрии Марио Кунасек заявил, что Вена узнала об австрийском отставном полковнике, подозреваемом в шпионаже в пользу России, несколько недель назад. По данным спецслужб Австрии, полковник за передачу сообщений в Россию получил 300 тысяч евро.

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