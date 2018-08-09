В ООН заговорили о завершении конфликта в Сирии

9 августа, 15:22
Фото: ТАСС/Андрей Грязнов
В ООН считают, что конфликт в Сирии подходит к концу. По словам советника по гуманитарным вопросам спецпосланника организации по Сирии Яна Эгеланна, в стране нет ни одного района, который в настоящее время можно было бы назвать осажденным, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что боевые действия практически завершены на юго-западе Сирии, и ООН теперь может доставить помощь в большее количество районов страны.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что в сирийской провинции Эль-Кунейтра уничтожили "последний оплот" запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
Он подчеркнул, что во время военной операции под контроль сирийских властей перешло уже 146 населенных пунктов, 50 из них были переданы Дамаску мирным путем по итогам переговоров. Помимо этого, более 160 террористов сдались в плен.
Помимо этого, спецпредставитель президента РФ по урегулированию ситуации в республике Александр Лаврентьев заявил, что на юге Сирии окончательно завершилась операция вооруженных сил против террористов.
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