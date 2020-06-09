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Общество

09 июня, 19:00

Эйфелеву башню откроют для посетителей с 25 июня

за рубежом общество

Фото: ТАСС/Арина Лебедева

Первых посетителей после пандемии коронавируса на Эйфелевой башне готовы принять 25 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, которая обслуживает сооружение.

"Более чем через три месяца после закрытия из-за эпидемии коронавируса, самого длительного закрытия со времен Второй мировой войны, Эйфелева башня снова откроется для публики 25 июня 2020 года в 10 часов утра (11:00 мск)", – сообщили в пресс-релизе.

Всех посетителей старше 11 лет обяжут носить маски. При этом экскурсии станут проводить только по лестницам башни – их организуют таким образом, что подъем и спуск будут разведены по разным сторонам достопримечательности.

Эйфелева башня была закрыта для посетителей с середины марта, как и большинство других общественных мест во Франции. По последним данным, в стране зарегистрировано более 154 тысяч случаев коронавируса.

Эйфелеву башню можно увидеть в режиме онлайн

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