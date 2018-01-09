Кит спас женщину от акулы в Тихом океане

Фото: ТАСС/Brad Leue

Горбатый кит спас женщину-биолога, на которую напала тигровая акула. Инцидент произошел у берегов островов Кука в Тихом океане, сообщает "Газета.ру".

25-тонный гигант закрыл женщину грудным плавником, толкая ее головой от акулы. В это же время второй кит отвлекал хищницу, хлопая по воде хвостом.

Видеоролик с уникальными кадрами спасения был опубликован на YouTube.

Благодаря помощи китов 63-летняя женщина добралась до лодки, где ее подняли на борт другие ученые. Как пояснила биолог Нан Хаузер, такое поведение кита, возможно, свидетельствует об его интуитивном желании защищать.