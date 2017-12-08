Киеву указали на дискриминацию русского языка в новом законе об образовании

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Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала положения языковой статьи украинского закона "Об образовании". Киеву рекомендовали внести в нее поправки, чтобы избежать проблемы дискриминации.

Принятая статья отличается от проекта, по которому проводились консультации с меньшинствами, цитирует ТАСС сообщение комиссии. Там подчеркивается, что не ясен объем гарантий образования на языках меньшинств, ограниченный начальным образованием. Достаточная правовая основа создана для преподавания некоторых предметов на языках ЕС, но ее нет для русского языка – наиболее широко используемого среди негосударственных.

Новый закон "Об образовании" был принят на Украине в конце сентября 2017 года. Документ закрепил образование только на государственном языке. Учиться на русском, румынском и других языках нацменьшинств можно будет только до пятого класса. А с 2020 года образование на Украине станет целиком украиноязычным. Закон вызывал возмущение в европейских странах – Венгрии, Румынии и Греции.