Киеву указали на дискриминацию русского языка в новом законе об образовании

8 декабря, 23:50
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала положения языковой статьи украинского закона "Об образовании". Киеву рекомендовали внести в нее поправки, чтобы избежать проблемы дискриминации.
Принятая статья отличается от проекта, по которому проводились консультации с меньшинствами, цитирует ТАСС сообщение комиссии. Там подчеркивается, что не ясен объем гарантий образования на языках меньшинств, ограниченный начальным образованием. Достаточная правовая основа создана для преподавания некоторых предметов на языках ЕС, но ее нет для русского языка – наиболее широко используемого среди негосударственных.
Новый закон "Об образовании" был принят на Украине в конце сентября 2017 года. Документ закрепил образование только на государственном языке. Учиться на русском, румынском и других языках нацменьшинств можно будет только до пятого класса. А с 2020 года образование на Украине станет целиком украиноязычным. Закон вызывал возмущение в европейских странах – Венгрии, Румынии и Греции.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: